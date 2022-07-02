شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة جارسيا.. النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة في صفقة الحارس الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، قريبًا من حسم الإعلان عن صفقة الحارس الجديد، لتدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن ضم دافيد أوسبينا

وأوضحت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن إدارة نادي النصر السعودي، عقدت اجتماعًا مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ووكيله، في دبي من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي النصر السعودي، سوف تتعاقد مع الحارس الكولومبي بعقد يمتد حتى 2024.

وذكرت التقارير أن وجود رودي جارسيا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سهل عملية التعاقد مع الحارس الكولومبي.

وتسعى إدارة نادي النصر السعودي، إلى ضم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أوروبا.