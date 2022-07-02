شكرا لقرائتكم خبر عن رغم هبوطه.. قناص سعودي يطلب اللعب لأهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هبط فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو الموسم المقبل، وذلك بعدما قبع في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين الموسم المنصرم.

نايف هزازي يطلب اللعب لأهلي جدة رغم هبوطه

وعلى الرغم من هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، إلا أن نايف هزازي، نجم ناديي اتحاد جدة والنصر السابق، أبدى رغبته في تمثيل الراقي خلال الموسم المقبل.

وأوضح نايف هزازي في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمانع فكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمساعدته في مهمة الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

وأشار: “مستعد للانضمام إلى أهلي جدة حال طلب مني ذلك، نحن في زمن الاحتراف، والفريق سيصعد معي من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين”.

هزازي الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، لا يلعب لأي نادٍ في الوقت الحالي، منذ مغادرته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، في سبتمبر 2020.

جدير بالذكر أن نايف هزازي، بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي اتحاد جدة، ثم انتقل إلى الشباب، ومنه إلى النصر، في الفترة من 2015 إلى 2017، ليرحل بعدها إلى التعاون وبوتوساني الروماني وأحد والعدالة.

