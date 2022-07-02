شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال السعودي يكافئ رامون دياز بعد تحقيق لقب الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح مجلس إدارة نادي الهلال السعودي ، برئاسة فهد بن نافل، في تجديد تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، وفقًا لما أكده تقرير إعلامي أرجنتيني، اليوم الجمعة.

الهلال السعودي يعلن تجديد عقد دياز

حيث أوضحت قناة TYC الأرجنتينية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، استطاعت أن تحسم اتفاقها مع الأرجنتيني رامون دياز، لتجديد عقده بشكل رسمي، بعد حصد لقب الدوري الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الهلال السعودي، قامت بتجديد عقد الأرجنتيني رامون دياز، لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام إضافي.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المنصرم بعدما حصد 67 نقطة، تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقب الدوري الموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع اتحاد جدة، الذي حقق وصافة الدوري برصيد 65 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق اللقب الثالث على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، والثامن عشر في تاريخه.