شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي خسائر اهلي جدة بعد الهبوط لدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ الحديث في الايام الأخيرة عن عقود الرعاية الخاصة بالأهلي وذلك بعد الهبوط وعن ما إن كانت ستستمر في ظل لعبه الموسم القادم في دوري يلو أم ستُلغى، ويتركز النقاش على عقد شركة "وسط جدة " الضخم والذي سيدر على النادي 26.65 مليون دولار سنويًا.

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أشارت صباح اليوم إلى أن شركة السيارات الشهيرة "MG" والتي ترعى قميص النادي ليست لديها نية أبدًا لتجديد العقد الذي انتهى بنهاية الموسم الجاري، لكنها أوضحت على الجانب الآخر أن عقود النادي الاستثمارية والرعايات لا تتضمن شرطًا جزائيًا بإلغائها حال هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ولم تتطرق أي جهة رسمية حتى الآن لعقد الشراكة مع شركة "وسط جدة"، لكن العديد تحدث عن إمكانية تجميد العقد للموسم القادم واستئنافه إن عاد الأهلي لدوري المحترفين في 2023-2024.

الزميل خالد البدر والذي يُعد من المقربين لإدارة الأهلي أكد في تصريحاته لقناة 24 الرياضية السعودية أن العقد لن يُجمد أو يُلغى بل سيتم العمل به خلال تواجد الأهلي في دوري يلو.

وأكد كان هناك خلاف حول مصير عقد "وسط جدة" مع الأهلي وكان هناك حديث عن تجميد العقد حتى عودة النادي لدوري المحترفين أو حتى إلغائه تمامًا

تابع "لا أريد الإشادة بماجد النفيعي أو الدفاع عنه لكن إدارة الأهلي أعادت النظر في هذا الأمر وعملت جيدًا على المستندات والأوراق الخاصة بهذا الملف، الإدارة الآن في طور التجهيز للإعلان عن استمرار هذا العقد للموسم القادم".

هبوط الأهلي وهبوط القيمة السوقية

فقد الدوري السعودي للمحترفين 25 مليون يورو "ما يعادل 98 مليون ريال سعودي" من قيمته السوقية بعد هبوط الأهلي رسميا إلى دوري الدرجة الأولى، عقب تواجده في المرتبة الـ 15 "قبل الأخير" برصيد 32 نقطة فقط.

ويعد أهلي جدة خامس أغلى نادٍ من ناحية القيمة السوقية بالدوري في الموسم المنصرم "25 مليون يورو"، بعد الهلال المتواجد أولا بـ(60.78 مليون يورو)، وثانيا النصر (53.15 مليون يورو)، وفي المركز الثالث الاتحاد (28.73 مليون يورو)، ثم الشباب رابعا (25.83 مليون يورو).

كما يتواجد الأهلي في المركز العاشر بقائمة أغلى الأندية في قارة آسيا، ويعتبر الدولي المقدوني إزغان أليوسكي صاحب القيمة الأعلى في الفريق (7.50 مليون يورو)، وثانيا عبدالرحمن غريب (3 ملايين يورو)، ثم السان نداو (2.70 مليون يورو) المعار إلى أنطاليا سبور التركي.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعرض إلى 10 هزائم بجانب 14 مباراة تعادل فيها الفريق، وفوزه في 6 مناسبات خلال 30 لقاء بالدوري.

ويتواجد الدوري السعودي في صدارة قائمة أغلى المسابقات بقارة آسيا بقيمة سوقية بلغت "331 مليون يورو"، وبفارق 41 مليون يورو عن الدوري الياباني المتواجد ثانيا، وتحتل مسابقة الدوري الإماراتي المركز الثالث بـ 216 مليون يورو.

وفاة 12 مشجعًا

كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبد المجيد البركاتي، عن كارثة إنسانية، بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو، حيث أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ارتفاع عدد حالات الوفاة بين جماهير الفريق السعودي إلى 12 شخصًا؛ متأثرين بهبوط الراقي إلى الدرجة الأولى

ما هو دوري يلو

هي بطولة الدوري الثانية من حيث الأهمّية لكرة القدم السعودية بعد دوري المحترفين السعودي في السعودية. في كل عام، يتم تصعيد أفضل الفرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري المحترفين السعودي، ويتم تهبيط أقل الفرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري الدرجة الثانية. يحمل نادي الحزم لقب آخر بطولة للمسابقة لموسم 2020–2021. هجر والوحدة هما الفريقان الأكثر نجاحًا برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

ما موعد انطلاق دوري يلو 2023؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الموسم القادم من دوري يلو 2023/2022 سينطلق في 22 أغسطس/ آب القادم.

كم عدد الفرق المتنافسة في دوري يلو 2023؟

شهد الموسم الماضي 2022/2021 من دوري يلو مشاركة 20 فريقًا، صعد 3 منها إلى الدوري السعودي للمحترفين، وهبط 5 إلى دوري الدرجة الثانية.

وتم تقليص عدد الفرق المشاركة في دوري يلو إلى 18 فريقًا، بدءًا من الموسم القادم 2023/2022، ويصعد منها عقب نهاية كل موسم 3 فرق وتهبط 3 فرق أخرى.

ما الأندية التي تأهلت من دوري يلو إلى الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2022/2021؟

تأهلت أندية الخليج والعدالة والوحدة إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد احتلالها المراكز الثلاثة الأولى في دوري يلو 2022/2021 الذي أنهاه الخليج في الصدارة برصيد 66 نقطة، وحلّ بعده ثانيًا العدالة بالرصيد ذاته من النقاط، واحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

ما الأندية التي هبطت من دوري يلو إلى دوري الدرجة الثانية السعودي في موسم 2022/2021؟

هبطت 5 أندية من دوري يلو إلى دوري الدرجة الثانية السعودي في موسم 2022/2021؛ هي أندية الجيل والدرعية والنهضة والكوكب وبيشة، بعد احتلالها المراكز من 16 إلى 20 على الترتيب.

ما الأندية التي صعدت إلى دوري يلو في موسم 2022/2021؟

تأهلت 3 أندية من دوري الدرجة الثانية السعودي إلى دوري يلو في موسم 2022/2021، لتضمن المشاركة في الموسم القادم من دوري يلو 2023/2022، هي أندية العربي والقيصومة والرياض.

ما الفرق المشاركة في دوري يلو 2023/2022؟

تشهد النسخة القادمة من دوري يلو 2023/2022 مشاركة 18 فريقًا، هي: الأهلي، والفيصلي، والحزم، وهجر، والجبلين وأُحُد، والقادسية، والخلود، والعروبة، ونجران، والعين، والأخدود، والساحل، والشعلة، وجدة، والعربي، والقيصومة، والرياض.