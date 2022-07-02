شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأهلي يحسم صفقة هداف الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية، أن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، استطاع أن يحسم صفقة هداف الدوري السعودي للمحترفين.

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم عمر السومة

وأوضحت صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى صفقة الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لينضم إلى صفوف الأحمر في انتقالات الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الأهلي، اتفقت مع عمر السومة على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة.



يأتي ذلك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد التعادل السلبي مع الشباب، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الموسم المنصرم.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، قد أنهى الموسم المنقضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

ووفقًا لما أكدته تقارير صحفية، فإن عمر السومة، يحظى باهتمام من جانب نادي القادسية الكويتي، ونادي الكويت الكويتي، ونادي الشرطة العراقي، بالإضافة إلى اهتمام من الدوري القطري والدوري الإماراتي.

جدير بالذكر أن عمر السومة، حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، 3 مرات متتالية، مواسم 2014-2015، و2015-2016، و2016-2017.