شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يدعم صفوفه بصفقة هجومية نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



نجحت إدارة نادي الشباب السعودي ، برئاسة خالد البلطان، في ضم صفقة مجانية لتدعيم الشق الهجومي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب السعودي يتعاقد مع أحمد عبده

وأعلن نادي الشباب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تعاقد مع المهاجم أحمد عبده، في صفقة انتقال حر.

وأوضح نادي الشباب السعودي، في بيانه، أن مجلس إدارة النادي العاصمي، تعاقد مع أحمد عبده لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيبدأ في تمثيل الليوث بداية من الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بتعادل سلبي أمام نظيره أهلي جدة.

وحرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نادي أهلي جدة، من البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعد التعادل معه سلبيًا، ليهبط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الموسم المنقضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.