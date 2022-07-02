شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. حقيقة حصول الأهلي المصري على توقيع طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة المصرية القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إمكانية أن يكون فريق الكرة الأول بنادي الأهلي قد نجح في الحصول على توقيع طارق حامد نجم نادي الزمالك في صفقة ستشكل صدمة كبيرة لجماهير الأبيض حال حدوثها بالفعل.

حقيقة حصول الأهلي على توقيع طارق حامد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن عدد كبير من المواقع الصحفية المصرية أكد دخول الأهلي في مفاوضات مع طارق حامد بشكل مباشر خلال الفترة الماضية للحصول على توقيعه بعد خلافه مع نادي الزمالك وإقترابه من الرحيل بنهاية عقده.

قبل أن نتواصل مع مصدر مقرب من اللاعب لمعرفة حقيقة تلك الأخبار المتداولة بالتفاوض مع مسمار منتخب مصر خلال السنوات الماضية وجاء الرد قاطعًا أن طارق حامد لم ولن يدخل في مفاوضات مع النادي الأهلي إحترامًا لجماهير القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن اللاعب تلقى بالفعل أكثر من عرض محلي لكنه لا يرحب بأي مفاوضات مع أندية مصرية وسيرحل لأحد الأندية الخليجية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبات في حكم المؤكد رحيل اللاعب عن نادي الزمالك بنهاية عقده الموسم الحالي بعد أن وقع آخر العقود الخاصة به مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أعوام بنهاية عقده موسم 2018-2019 خاصةً بعد تأكيدات أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بعدم وجود نية للتجديد.

من هو طارق حامد ؟

ولد طارق حامد في محافظة الدقهلية يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر للعام 1988 ويبلغ من العمر حاليًا أربعة وثلاثين عامًا ويلعب في مركز خط الوسط المدافع.

بداياته

بدأ طارق حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش في العام 2008 ولفت الأنظار إليه بشده رغم أن عمره وقتها لم يكن قد تجاوز الـ20 عامًا لتتهافت عليه الأندية الكبرى قبل أن ينجح فريق نادي سموحة برئاسة المستشار فرج عامر آنذاك في خطفه عام 2010.

انتقاله من سموحة للزمالك

لعب مع فريق نادي سموحة بداية من العام 2010 ومثل الفريق السكندري في 83 مباراة حتى العام 2014 وامتاز بجديته والروح القتالية مع الدور القيادي في الملعب لينجح في خطف أنظار مجلس إدارة نادي الزمالك وبالفعل نجح المستشار مرتضى منصور في ضمه للقلعة البيضاء.

مشواره مع الزمالك

مع إنتقال طارق حامد لنادي الزمالك نجح في أن يصول ويجول وإمتاز بالتمريرات القصيرة والطويلة كما بات من أشهر اللاعبين في مصر قدرة على إفتكاك الكرة من الخصوم وإفساد هجماتهم مستغلًا في ذلك قدراته البدنية الهائلة.

ولم يقتصر دور “ المسمار ” كما أطلقت عليه جماهير الزمالك على ذلك الحد فحسب بل تم تكليفه ببعض المهام الأخرى مثل تدوير الكرة في وسط الملعب وإرسال الكرات الطويلة للمهاجمين وهي التي أسفرت على هجمات خطيرة وفرص تهديفية محققة في أكثر من مناسبة.

تتويجاته مع القلعة البيضاء

تتويجات طارق حامد مع الزمالك

خاض طارق حامد مع نادي الزمالك منذ عام 2014 وحتى الآن 275 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وحقق البطولات الآتية:-