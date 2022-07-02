شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أبها يستقر على البلد المستضيف لمعسكره التدريبي للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر نادي أبها السعودي أختيار إسبانيا من أجل إقامه معسكر للفريق الأول لكرة القدم للاستعداد لأنطلاق الموسم الجديد من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ابها يختار إسبانيا لمعسكره التدريبي إستعدادًا للموسم القادم

ويتم الإتفاق مع العديد من الفرق الإوروبية والسعودية من أجل خوض مبارايات ودية معهم خلال المعسكر، حيث يتواجد بعض الفرق السعودية التي قررت أن تقيم معسكر في إسبانيا منها الشباب والنصر.

ومن المنتظر في خلال الإيام المقبلة أن يعلن مجلس إدارة أبها عن المدير الفني الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل ويميل الفريق إلى إختيار مدرب أجنبي.

وذلك بعد أن رحل المدرب السلوفاكي مارتين سيفيلا عن تدريب الفريق عقب إنتهاء الموسم المنقضي وبعد إنتهاء مدة تعاقده مع الفريق وعدم وجود نيه لتجديد القعد معه.

وقد نجح أبها من إنتهاء الدوري السعودي وهو يحتل المركز التاسع بعد أن نجح في جمع 35 نقطة.