شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخطيب يوافق على رحيل حاوي الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، الإطاحة بحاوي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لويس ميكيسوني يقترب من الرحيل عن الأهلي

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس، حيث أوضح أن لويس ميكيسوني أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن طريق الإعارة أو البيع نهائي.

فيما أشار إلى أن مسئولو النادي الأهلي قرروا عقد عدة جلسات مع بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل معرفة موقفه من البقاء أو الرحيل، حيث أنه سوف يتم الاستماع إلى اللاعب هل يريد البقاء أم الرحيل إلى الخارج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بتروجت، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، مساء اليوم السبت، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

