شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر الإماراتي يدعم صفوفه بصفقة دفاعية نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاعت إدارة نادي النصر الإماراتي، في ضم صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم الشق الدفاعي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق الموسم الجديد.

النصر الاماراتي يحصل على توقيع البرازيلي لوكاس ألفيس

وكشف نادي النصر الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه نجح في التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس صاحب الـ29 عامًا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باس لاميا اليوناني، والذي لعب في صفوف الطائي السعودي أيضًا.

يشار إلى أن فريق النصر الإماراتي الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، محتلًا المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

واختتم فريق النصر الكروي الأول، الموسم المنصرم من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بتعادل إيجابي بهدفين أمام نظيره الوحدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الإماراتي، لانطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإماراتي، المقرر لها يوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل.