شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للهلال قبل إنطلاقة الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقترب عبد الإله المالكي لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب السعودية إلى العودة إلى الملاعب خلال الفترة القادمة بعد تعافي من الإصابة.

عبد الإله المالكي يقترب من العودة للملاعب

حيث تعرض المالكي إلى إصابة في الركبة بقطع في الرباط الصليبي الإمامي خلال مشاركته مع منتخب السعودية في تصفيات بطولة آسيا المؤهلة إلى منديال العالم بقطر 2022 أمام المنتخب الياباني.

ويخوض المالكي معسكر تأهيلي خاص في أحدى مراكز التأهيل في الدوحة بقطر وفقًا للبرنامج التأهيل الذي تم وضعه له بالتنسيق بين الجهاز الطبي بفريق الهلال والجهاز الطبي الخاص بمنتخب السعودية من أجل العودة إلى الملعب في أقرب وقت.

ومن المنتظر إنضمام المالكي إلى معسكر فريق الهلال الذي سيتم إقامته بداية من 29 يوليو الجاري في إنجلترا وتحديدًا في مدينة برمنجهام استعدادًا لأنطلاق الموسم الجديد.