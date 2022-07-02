شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بدر بانون مع الأهلي المصري بعد إقتراب رحيله للدوري القطري ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على أعتاب الرحيل لخوض تجربه إحتراف جديدة في الدوري القطري بعد أن وافق مجلس إدارة القلعة الحمراء على العرض الذي وصل إليها خلال الفترة الماضية.

مسيرة بدر بانون مع النادي الأهلي قبل إنتقاله للدوري القطري

وخلال الساعات القليلة الماضية وصلت المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي وفريق قطر القطري للمراحل النهائية بعد أن رحب اللاعب وتوصلت جميع الأطراف لإتفاق.

ولم تتبقى سوى بعض الرتوش البسيطة قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وعن مسيرة اللاعب مع القلعة الحمراء فقد إنضم بدر بانون للنادي الاهلي يوم التاسع من شهر نوفمبر للعام 2020 بعقد لمدة أربعة أعوام حتى يونيو من العام 2024.

وشارك المدافع الدولي المغربي مع النادي الأهلي في 51 مباراة بجميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا وتوج خلال عامين بلقب لدوري أبطال إفريقيا ولقب لكأس مصر ولقبين لكأس السوبر الأفريقي بجانب برونزية العام 2021.