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محمد الفلاح - اليوم اجراء قرعة بطولة العالم فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

اليوم.. إجراء قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2023

تقام فى تمام الساعة 5:00 من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى بولندا مراسم قرعة بطولة العالم فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023.

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و ذلك بمشاركة 32 منتخب حيث تم تأكيد تأهل 27 منتخب حتى الان ومتبقى 5 منتخبات من افريقيا سيتم تأكيدهم بعد انتهاء بطولة الامم الافريقية فى نسختها ال25 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى وقد تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى بطولة العالم القادمة للرجال فى بولندا والسويد إلى 4 مستويات وهم كما يلى:

المستوى الأول: منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب اسبانيا - منتخب فرنسا - منتخب النرويج - منتخب ايسلندا - منتخب المانيا - المنتخب الحاصل على لقب بطولة الامم الافريقية القادمة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجارى.

المستوى الثانى: منتخب قطر - منتخب كرواتيا - منتخب بلجيكا - منتخب البرازيل - منتخب البرتغال - منتخب بولندا - متتخب مونتينيجروا - متتخب مقدونيا الشمالية.

المستوى الثالث: منتخب صربيا - منتخب المجر - منتخب الارجنتين - منتخب البحرين - منتخب السعودية - المنتخب الحاصل على المركز الثانى ببطولة الامم الافريقية القادمة - منتخب شيلى - المنتخب الحاصل على المركز الثالث ببطولة الامم الافريقية القادمة.

المستوى الرابع: منتخب اوروجواى - المنتخب الحاصل على المركز الرابع ببطولة الامم الافريقية القادمة - المنتخب الحاصل على المركز الخامس ببطولة الامم الافريقية القادمة - منتخب ايران - منتخب كوريا الجنوبية - منتخب الولايات المتحدة الامريكية - منتخب سلوفينيا - منتخب هولندا.

اقيمت اول بطولة عالم للرجال لكرة اليد بمشاركة 32 فى نسختها ال27 فى مصر خلال شهر يناير عام 2021 وستقام النسخة ال28 من بطولة العالم للرجال لكرة اليد وهى ثاني بطولة عالم للرجال تقام بمشاركة 32 فريقا في بولندا والسويد في الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023 في تسعة ملاعب ( أربعة في بولندا وخمسة في السويد )