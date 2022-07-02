شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وحيد خليلوزيتش يحسم موقفه من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام السعي وراء الحصول على مدير فني جديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة القادمة خلفًا للكابتن إيهاب جلال الذي تم إقالته بسبب الخسارة من منتخب إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والهزيمة من كوريا الجنوبية وديًا.

وحيد خليلوزيتش يحسم موقفه من تدريب منتخب مصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن مسؤولي الاتحاد المصري تواصلوا مع البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المصري بصورة مباشرة من أجل إستطلاع رأيه حول تولي القيادة الفنية للمنتخب.

ورد خليلوزيتش على استفسار الجبلاية بأنه مرتبط بعقد مع المنتخب المغربي خلال الوقت الحالي وسيكون من الصعب عليه الرحيل خلال تلك الفترة بسبب الإرتباط ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 المقرر إقامتها في نوفمبر القادم.

وقال خليلوزيتش أنه يتشرف بتدريب الفراعنة ولا يمانع من ان يخوض تلك التجربة ومستعد لقبولها ولكن بعد نهاية عقده ومهمته مع أسود الأطلس.

يُذكر أن البوسني قاد منتخب المغربي للمرة الأولى في العام 2019 ونجح في قيادته للمونديال المقبل ويمتلك عقدًا مع الاتحاد المغربي يربطه حتى العام القادم 2023.