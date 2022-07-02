شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق يوناني يقترب من ضم أشرف بن شرقي بعد تأكد رحيله عن الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مفاجأة مدوية حول وجهة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تأكد رحيله بشكل رسمي عن القلعة البيضاء بنهاية عقده.

أولمبياكوس اليوناني يقترب من خطف أشرف بن شرقي

وقالت بعض التقارير الصحفية أن أشرف بن شرقي الذي إتفق مع إدارة نادي الزمالك على الأستمرار حتى نهاية الموسم في مصر يوم الثلاثين من شهر أغسطس المقبل إقترب من الانتقال لصفوف الدوري اليوناني.

حيث كشفت شبكة "to10" اليونانية في عددها الصادر صباح اليوم أن نجم أسود الأطلس بات قريًا من الانضمام لصفوف نادي أولمبياكوس بعد تأكد رغبته في خوض تجربة إحتراف جديدة بعيدًا عن الدوري المصري.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يسعى فيها فريق نادي أولمبياكوس للحصول على توقيع بن شرقي حيث بدأت رغبة الفريق عام 2020 في الظفر بخدماته لكنه فضل الاستمرار مع الزمالك وفق العقد الذي كان ساري بين الطرفين وإنتهى الشهر الماضي.

ومع الزمالك شارك بن شرقي الموسم الجاري في 28 مباراة نجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصنع ثمانية آخرين أما فيما يخص مسيرته الإجمالية فقد خاض 105 مواجهة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وسجل خلالهم تسعة وثلاثين هدفًا وصنع سبعة وعشرين آخرين.