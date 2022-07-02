شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بتروجيت في كأس مصر اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها فريقه مواجهة اليوم أمام نادي بتروجيت لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر للنسخة الخاصة بالموسم المنصرم 2020-2021.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجيت

ومن المُنتظر أن يخوض الأهلي تلك المواجهة بالعناصر الآتية:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: السولية وديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وحسين الشحات.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بتعليق الكابتن أيمن الكاشف.

وينتظر نادي الزمالك الفائز من تلك المواجهة في الدور النهائي بعد أن حسم مقعده في المباراة الختامية بفضل فوزه على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.