شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو للعام الجاري 2022 مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين فريقي الأهلي وبتروجيت على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر

ويسعى المارد الأحمر إلى الفوز بتلك المواجهة من أجل حصد تذكرة العبور للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر لملاقاة فريق نادي الزمالك في الموقعة الختامية التي ستجمع بينهما يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.

توقيت متابعة مباراة الأهلي وبتروجيت

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس التي تقيم إستوديو تحليلي قبل إنطلاقة المواجهة بوجود نخبة من أفضل نجوم كرة القدم المصرية.

يُذكر ان الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر حيث تمكن من التتويج بلقب النسخة الماضية بتغلبه في المباراة النهائية على حساب فريق نادي طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.