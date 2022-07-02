شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يوجه صدمة قوية لكونترا بعد الاتفاق مع المدرب الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



وجهت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، صدمة قوية للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كوزمين كونترا، بعد الاتفاق مع المدرب الجديد لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

اتحاد جدة ينهي اتفاقه مع المدير الفني البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة، حاولت التعاقد مع نونو سانتو، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، لكن المدرب البرتغالي رفض التدريب في المنطقة العربية، إلا أن محاولة النادي الجداوي الأخيرة تكللت بالنجاح.

يأتي ذلك بعدما تراجعت إدارة نادي اتحاد جدة، عن تفعيل خيار التمديد لمدربه الروماني كوزمين كونترا، عقب خسارة لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وكان كوزمين كونترا، قد أكد في تصريحات أمس الخميس، أنه مستمر مع الفريق، وأنه سيحقق لقب الدوري الذي أنتظره الجمهور كثيرًا، الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نونو سانتو البالغ صاحب الـ 48 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية في عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي، ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، ومن ثم بورتو البرتغالي في 2016، فيما استمر مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.