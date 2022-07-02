شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر حساب الأمن العام الرسمي على تويتر فيديو يظهر استعدادات قوات أمن الحج لأداء المهام المنوطة بهم لخدمة ضيوف الرحمن.

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي قد شدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وما توفره الدولة من إمكانات غير محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.