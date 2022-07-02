تشديد الرقابة على منشآت جدة التجارية والغذائية

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وبينت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردد ضيوف الرحمن والزوار، مؤكدة أن أعمال الرقابة ستشمل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية والتموينية ومحطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة، وذلك في إطار خطة استعداداتها لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.وبينت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردد ضيوف الرحمن والزوار، مؤكدة أن أعمال الرقابة ستشمل صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر.

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