شكرا لقرائتكم خبر حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مسابقة «زمالة مسك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات المعسكر القيادي لبرنامج «زمالة مسك» أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أمس الأول مسابقة زمالة مسك السنوية التي تنمي طرقا جديدة ومبتكرة لحل التحديات الحالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي المسابقة بالتعاون مع شركاء أضافوا قيمة تعليمية وإرشادية للقادة.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان التقى أخيرا بقادة المستقبل المشاركين في المعسكر القيادي لبرنامج الزمالة وأضاء بحواره هممهم وعزيمتهم على مواصلة خدمة الوطن والمجتمع.

من جهة أخرى بدأ 100 من القادة الواعدين من برنامج «قيادات سعودية 10x» مسيرتهم التطويرية لتحقيق أثار ملموسة في القطاع غير الربحي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حضورهم الوحدة الأولى والتي تضمنت مهارات القيادة الفعالة، والتحول الرقمي، واستراتيجيات الأعمال الفعالة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن عن إطلاق مشروع «مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية»، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل، ومن المنتظر أن تكون المدينة نموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عالميا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.