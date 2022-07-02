شكرا لقرائتكم خبر تهيئة الميادين والساحات العامة لراحة الحاج والزائر في طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش الحاج أثناء زيارته للمدينة المنورة هذا العام مشهدا مختلفا عن مواسم الحج السابقة من خلال معايشته لأعمال التحسين التي شهدتها المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وتطوير البنية التحتية ضمن مشروعات «أنسنة المدن» التي صممت بأشكال هندسية تعزز سبل الراحة للزائرين والحجاج.

وانعكست الأعمال التطويرية في الميادين والساحات العامة التي يمر بها الحجاج في المدينة المنورة والتي جرى تنفيذها بإشراف هيئة تطوير المنطقة، وشملت المنطقة المركزية والمعالم التاريخية، بإتاحة أماكن دائمة للجلوس بتصميمات جمالية، وتعزيز أعمال التشجير، إلى جانب خدمة قياس وتحسين جودة الهواء، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، وخدمات النظافة، وتركيب أعمدة إنارة صديقة للبيئة في مسارات المشاة والشوارع، وتخصيص مسارات للحافلات تسهّل حركة المشاة في الطرق الرئيسة، أضفت بعدا جماليا لوسط المدينة المنورة، لتحقيق وتهيئة كافة أشكال الراحة للحاج ليؤدي العبادات في أجواء من الراحة والطمأنينة.

من جهة اخرى تكثف الإدارة العامة للترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها اليومية والمتواصلة في سبيل خدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم.

أعمال الترجمة بالمسجد النبوي:

