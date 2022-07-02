4 آلاف عامل لتعطير وتطهير المسجد الحرام

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وتواصل الرئاسة جهودها في توفير ماء زمزم المبارك، حيث توزع نحو مليوني عبوة زمزم يوميا، و25,000 حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، وتشغيل 2500 مشربية بالتوسعة الشمالية الثالثة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بعبوات زمزم، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف، مع فحص 50 عينة عشوائية يوميا من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته.كما وفرت شاشات إرشادية الكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.
وتتميز الشاشات بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبلغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة.
وتسهم الشاشات في تسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى بالإضافة إلى تذكير الطائفين والساعين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي وتوعية حجاج بيت الله الحرام بكل الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي.
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