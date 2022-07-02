5 مواقف لحجز سيارات القادمين إلى مكة

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وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة هزاع الشريف، أن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظرا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.ولفت إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.
مواقف المركبات:
- 1.885.000م2 مساحتها الإجمالية
- 50 ألف مركبة طاقتها الاستيعابية
- منتشرة على مداخل العاصمة المقدسة
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