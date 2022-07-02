5 مواقف لحجز سيارات القادمين إلى مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات لتهيئة 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1443هـ، تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة هزاع الشريف، أن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظرا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

ولفت إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.

مواقف المركبات:

