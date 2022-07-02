وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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وأشارت إلى أن 277,571 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 80,772 حاجا من جنسيات مختلفة.كما بينت الإحصائية تنفيذ 552 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1550 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 834 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 33 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 212 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.
منافذ الوصول
- 289,955 حاجا عن طريق المطار
- 50,490 عن طريق مركز الهجرة البري
- 18,028عن طريق مركز حجاج البر
جنسيات الحجاج
- 12,171 حاجا من بنجلاديش
- 9350 حاجا من باكستان
- 6401 حاج من الهند
- 5135 حاجا من نيجيريا
- 5028 حاجا من إيران
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