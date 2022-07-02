200 ألف عبوة زمزم للحجاج يوميا

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وبين مدير الإدارة العامة للمشروع وأمين اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتطلعات القيادة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع؛ استعدادا لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم المبارك، من خلال منافذ التوزيع بموقع المشروع في كدي، حيث أشرف على الخطط التنفيذية الموضوعة للمشروع في وقت مبكر، لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى 200 ألف عبوة في اليوم الواحد، حيث يعمل المشروع على مدار 24 ساعة يوميا خدمة للحجاج وقاصدي المسجد الحرام وتسهيلا لوصول ماء زمزم المبارك لطالبيه بطريقة آمنة وصحية.وبين مدير الإدارة العامة للمشروع وأمين اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتطلعات القيادة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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