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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاستعداد الجيد قبل الذهاب إلى الحج يمكن أفراد الأسرة من أداء المناسك بسهولة ويسر في أجواء إيمانية وروحانية.

وقدمت وزارة الحج 5 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي في الحج، أولها تجنب تخزين الطعام المطهي أو أكله بعد فترة من توزيعه خصوصا أثناء التنقل لفترات طويلة في المشاعر المقدسة.

وتتضمن النصائح الحرص على غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، وعدم حفظ الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين حتى لا يؤدي ذلك إلى تكاثر الجراثيم وإمكانية التعرض للتسمم، إلى جانب الحرص على تناول الوجبات الرئيسة في أوقاتها وشرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الجفاف، وأخيرا تجنب شراء الأطعمة التي تباع من قبل الباعة الجائلين.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء هناك عدد من العادات الغذائية الخاطئة في موسم الحج يمكن تصحيها ومنها استهلاك الأغذية المكشوفة ومجهولة المصدر، ويمكن تصحيحها باستهلاك الأغذية من المنشآت الغذائية الموثوقة.

وكذلك سوء تخزين الطعام وتركه مكشوفا، وهنا يجب التأكد من إحكام غلق أواني الأطعمة بعد تناول الطعام.

خطوات مهمة قبل الذهاب للحج:







معرفة المناسك والأحكام الفقهية للحج.



وضع ميزانية مالية مناسبة.



الحرص على التطعيمات اللازمة.



التعود على الصبر والتحمل.



ممارسة التمارين البدنية.



أنواع الاستعداد للحج:





نفسي



روحي



بدني



صحي



مالي



كيف نواجه الإجهاد الحراري؟