شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بـ13,511 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.نتائج الحملات:
إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,511مخالفا, منهم:
- 8073 مخالفا لنظام الإقامة
- 3368 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2070 مخالفا لنظام العمل
إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 214 شخصا، منهم:
- 57% يمنيو الجنسية
- 31% إثيوبيو الجنسية
- 12% جنسيات أخرى
ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 68,402 وافد مخالف، منهم:
- 64,934 رجلا
- 3,468 امراءة
إحالة 55,740 مخالفا لبعثاتهم الدوبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 4,557 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 12,607 مخالفين
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ13,511 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.