الإطاحة بـ13,511 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمناطق المملكة كافة، في ضبط 13511 مخالفا خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,511مخالفا, منهم:







8073 مخالفا لنظام الإقامة



3368 مخالفا لنظام أمن الحدود



2070 مخالفا لنظام العمل



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 214 شخصا، منهم:





57% يمنيو الجنسية



31% إثيوبيو الجنسية



12% جنسيات أخرى



ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 68,402 وافد مخالف، منهم:





64,934 رجلا



3,468 امراءة



إحالة 55,740 مخالفا لبعثاتهم الدوبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 4,557 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 12,607 مخالفين