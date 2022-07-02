تجهيز حدائق الأحساء وشاطئ العقير للعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد أمانة الأحساء لاستقبال عيد الأضحى بتهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية، إضافة إلى شاطئ العقير لاستقبال مرتاديها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتتم أعمال الصيانة وفق خطوات مجدولة لصيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء أرصفة الشوارع ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد. كما عززت الأمانة برامجها وخططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى بتشديد الرقابة على أهم الأنشطة التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين والمقيمين. كما عززت الأمانة برامجها وخططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة والأنشطة المهنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى بتشديد الرقابة على أهم الأنشطة التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين والمقيمين.

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