كتاب يوثق الجهود السعودية في الحفاظ على النمر العربي

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وأكدت الأميرة ريما خلال حفل التدشين بدار «أسولين» للنشر، أن جهود المملكة في سبيل حماية النمر العربي تعد من أبرز النماذج العالمية، والتي تهدف للحفاظ عليه وإعادته لموائله الطبيعية، لافتة إلى ما تم تخصيصه من دعم مالي بقيمة 25 مليون دولار لصندوق النمر العربي.وأضافت، أنه تتويجا لتلك المساعي، كان الاحتفاء بولادة شبل من النمر العربي والذي يعد بارقة أمل تؤكد العزم على تجاوز التحديات، مؤكدة أن السعي للنجاح يتمثل في مشاهدة النمر العربي مرة أخرى في بيئته الطبيعية، ليستمر العمل على زيادة الوعي بأهميته. واستعرضت الجهود السعودية في سبيل حماية النمر العربي، والذي يعد إحدى الركائز ضمن خطط التنمية المستدامة الشاملة لمحافظة العلا، من خلال الحفاظ على الكائنات الحية والبيئة الطبيعية الثقافية.
مبادرات حماية النمر العربي من الانقراض
- إنشاء مركز التربية والإكثار بمحافظة الطائف.
- تخصيص 6 محميات طبيعية.
- توظيف جوالة متدربين للإشراف على المحميات الطبيعية.
- الشراكة مع منظمة «بانثيرا» لحماية القطط البرية.
- إنشاء صندوق النمر العربي بدعم يصل إلى 25 مليون دولار.
- شراكة مع منظمة «كاتموسفير» غير الربحية، للحفاظ على حياة القطط البرية.
- تخصيص يوم عالمي للتوعية بالنمر العربي يوافق 10 فبراير من كل عام.
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