نائب وزير الخارجية يشارك في مراسم احتفال بوروندي بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، أمس الأول، في مراسم احتفال جمهورية بوروندي الصديقة بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية، وذلك في العاصمة بوجمبورا.

ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم الاحتفال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لرئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وكان رئيس بوروندي، استقبل أمس الأول، نائب وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بوجمبورا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.