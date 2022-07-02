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الخطوط السعودية تبدأ تسيير رحلاتها إلى برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الخطوط السعودية بتسيير رحلات مباشرة بين جدة وبرشلونة، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، حيث ستتكامل المستهدفات بدعم قطاع السياحة في المملكة والتوسع في شبكة الوجهات الدولية حول العالم، ومن المقرر أن تحول الرحلات الموسمية الجديدة إلى برشلونة إلى رحلات منتظمة بدءا من 30 أغسطس المقبل، حيث ستسير الخطوط السعودية رحلتين أسبوعيا.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام أخونباي أن التعاون مع البرنامج الوطني للربط الجوي يدعم مساعي الخطوط السعودية لجلب العالم إلى المملكة بوصفها أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، حيث ستسهم الرحلات الجوية المباشرة من وإلى برشلونة على مدار العام في زيادة حركة السياحة والتجارة والأعمال في كلتا الوجهتين.

من جهته، أشار نائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل لبرنامج الربط الجوي سلطان عطيفي إلى أن مسار الرحلات المباشر الجديد سيسهم في تعزيز حركة السياحة من إسبانيا، حيث سيوفر خيارا أكثر ملاءمة للسفر من برشلونة، وأن الشراكة سوف تمهد لنمو إضافي في حركة النقل الجوي مستقبلا، ما سيدعم بطبيعة الحال نمو وازدهار قطاعَيْ النقل الجوي والسياحة السعودي.

وتعتزم الخطوط تشغيل المسار الجديد بين جدة وبرشلونة بأسطول «السعودية» الحديث والمتنوع، إضافة إلى مجموعة خدماتها المبتكرة والراقية على متن الطائرة، حيث توفر تجربة طيران مريحة وفريدة تؤكد التزام الناقل الوطني بالتميز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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