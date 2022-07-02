غدا.. النصر يستقبل جارسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يصل الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الرياض، الأحد، استعدادًا لبدء مهمته مع الأصفر العاصمي بعد التعاقد معه رسميًا.

ومن المقرر أن يجتمع مسلي آل معمر رئيس النادي، بالفرنسي جارسيا لمناقشة العديد من الملفات، ومتابعة تحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل بحسب ما كشف عنه النادي، السبت، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.

وتولى جارسيا البالغ من العمر «58 عامًا» المهام الفنية في الفريق النصراوي خلفاً للأرجنتيني ميجيل روسو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

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وسيكون النصر هو المحطة الأولى للمدرب الفرنسي خارج أوروبا بعد أن أشرف على العديد من الأندية الفرنسية والإيطالية، ومنها ليون وليل ومارسيليا، وروما الإيطالي.

وحقق جارسيا خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 2001 العديد من الإنجازات، وأبرزها قيادة ليل إلى التتويج بالثنائية «الدوري والكأس» موسم 2009-2010، والتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروربا 2020، وكذلك الوصول مع مارسيليا إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2018.