عاجل.. انطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الامريكية في بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أفادت وسائل إعلام عراقية، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد بعد رصد طائرة مسيرة في أجواء المنطقة الخضراء، حسبما نقلت العين الإخبارية.
وقال مصدر أمني، السبت، بانطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد، بحسب السومرية نيوز، مؤكدا أنه “تم تفعيل نظام صافرات الإنذار للسفارة الأمريكية لوجود طائرة مسيرة غير معرفة ضمن أجواء المنطقة الخضراء”.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.
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