وزارة الموارد البشرية تستعرض مبادئ العمل التعاوني

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادئ العمل التعاوني والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، احتفالًا باليوم الدولي للتعاونيات.

وأوضحت أن التعاونيات تشمل كل تجمع لأفراد لممارسة نشاطات اقتصادي تلبي احتياجاتهم، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضائه وفق المبادئ التعاونية.

وأكدت أن مبادئ التعاون تشمل العضوية الاختيارية المفتوحة، وديمقراطية الأعضاء الإدارية والرقابية، والمشاركة الاقتصادية، والشخصية الذاتية المستقلة، بالإضافة إلى التعليم والتدريب، والتعاون بين التعاونيات، والاهتمام بشؤون المجتمع.

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وأشارت إلى الآثار الإيجابية للتعاونيات، والتي تشمل دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، وتوفير منتجات بتكلفة منخفضة وجودة عالية، ودعم تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وزيادة معدلات التوظيف بخلق فرص العمل، وتعزيز الأنشطة ضمن المناطق.

وبشأن إسهاماتها في مجال التعاونيات، أوضحت الوزارة أنها قدمت دعمًا ماليًا لـ126 خلال 2021، بواقع 86 تعاونيات القطاعات الناشئة، و40 تعاونيات حديثة التأسيس.

وتنوعت مجالات مشاريع التعاونيات خلال 2020 – 2021، بواقع 239 مشروعًا زراعيًا، و109 مشاريع استهلاكية، و22 مشروعًا إسكانيًا، و22 مشروعًا خدميا.