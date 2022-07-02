محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار “حلال” .. شاهد: أول مسجد يرفع علم الشواذ في ألمانيا
أصبح مسجد “ابن رشد” في برلين، أول “مسجد” في ألمانيا يرفع علم الشواذ جنسيًا، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشار إلى أن هذا المسجد، أسسته امرأة، وهو أول مسجد “ليبرالي” في العالم حيث يؤمن القائمين عليه بإمامة المرأة على الرجال في الصلاة، وكذلك صلاة النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال.
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وأظهرت الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكُتب على منتصف العلم كلمة “حلال” باللغتين، العربية والإنجليزية.
ويعتبر هذا أول مسجد ألماني يرفع علم “قوس قزح”، وهو شعار المثليين جنسيا لدعمهم، بحسب ما نقلته صحيفة “الاندبندنت البريطانية”.
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