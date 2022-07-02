اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يبحث التعاون مع جزيرة مان

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬السير‭ ‬جون‭ ‬لوريمر،‭ ‬حاكم‭ ‬جزيرة‭ ‬مان،‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬قام‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬مان،‭ ‬التابعة‭ ‬للتاج‭ ‬البريطاني‭ ‬وذات‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭.‬

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وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬عقد‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬ألفريد‭ ‬كونان،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جزيرة‭ ‬مان،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬تيم‭ ‬كروكال،‭ ‬وزير‭ ‬المشاريع،‭ ‬ومعالي‭ ‬السيد‭ ‬لورانس‭ ‬سكيلي،‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬تينوالد،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجزيرة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬سو‭ ‬بريسكي‭ ‬رئيسة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭.‬

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وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجزيرة‭ ‬مان،‭ ‬ومناقشة‭ ‬المشروعات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬والطائرات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وآفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬برلمان‭ ‬تينوالد،‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬وأعرق‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬