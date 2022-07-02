اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يبحث التعاون مع جزيرة مان

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة من الفريق السير جون لوريمر، حاكم جزيرة مان، كبير مستشاري الدفاع السابق للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، قام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بزيارة إلى جزيرة مان، التابعة للتاج البريطاني وذات الحكم الذاتي.
وخلال الزيارة، عقد معالي السفير اجتماعات مع معالي السيد ألفريد كونان، رئيس وزراء جزيرة مان، وسعادة السيد تيم كروكال، وزير المشاريع، ومعالي السيد لورانس سكيلي، رئيس برلمان تينوالد، وعدد من كبار مسؤولي الجزيرة من القطاعين العام والخاص بحضور سعادة السيدة سو بريسكي رئيسة الشؤون المالية.
وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجزيرة مان، ومناقشة المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات، لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي، والتعرف على إجراءات تسجيل السفن والطائرات المعمول بها في الجزيرة، وآفاق التعاون في المجال التشريعي حيث يعد برلمان تينوالد، أحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم، هذا إلى جانب استعراض المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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