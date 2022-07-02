للحفاظ على صحتك.. لا تفعل هذه العادات الغذائية الخاطئة أثناء الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أكدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أن تناول الوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية يمد الجسم بالطاقة اللازمة لتأدية مناسك الحج بكل يُسر وسهولة.

وحذرت الهيئة من عادات خاطئة في موسم الحج، أبرزها تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي، مشيرة إلى أنه يفضل الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام، وذلك لتجنب عسر الهضم.

وأوضحت أن من العادات الخاطئة إهمال بعض الوجبات الرئيسية والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات، مشيرة إلى أنه يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية والابتعاد عن الوجبات الخفيفة خاوية السعرات، مثل رقاق البطاطس، والحلويات، والمثلجات، واستبدالها بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والمكسرات.