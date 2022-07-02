شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار وزير الصحة.. ربط صحتي الأحساء وحفرالباطن بالشرقية مالياً وإدارياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل قراراً بإلغاء استقلالية صحة الأحساء وصحة حفر الباطن ، وربطهما إدارياً ومالياً بصحة الشرقية.

وعلمت "اليوم" أن القرار الوزاري شمل أيضاً عدداً من المديريات في المحافظات ومنها ربط صحة الطائف، وصحة القنفذة بصحة مكة المكرمة، وربط صحة القريات بصحة الجوف ، و ربط صحة بيشه بصحة عسير.

ويأتي القرار ضمن خطط الصحة في التحول من خلال قيام المديريات بدور رقابي وإشرافي ، على مقدمي الخدمات الصحية.