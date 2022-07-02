شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جدة.. نقل الحالات المشتبه بإصابتها بمرضٍ معدٍ إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - فلمبان لـ"اليوم": فرق استجابة و تدخل سريع للتعامل مع حالات الاشتباه

كشف لـ "اليوم" المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة د. محمد جمال فلمبان، وجود فرق استجابة و تدخل سريع موزعة على صالات المطار و تعمل على مدار الساعة، و مدربة للتعامل مع حالات الاشتباه لأي مرضٍ معدٍ بصورة عاجلة ووفق مسارات آمنة ومخصصة وتحويلها إلى المستشفى.

وقال "فلمبان": تعمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على مدار الساعة في 4 مراكز طبية وصالة بمدينة الحجاج والصالتين الشمالية والصالة رقم 1، ويعمل الفريق الوقائي في مراكز المراقبة الصحية بالمطار بعملية الفرز البصري ورصد درجات الحرارة عبر الكاميرات الحرارية والكشف على التطعيمات المطلوبة للحجاج ومنها لقاح شلل الأطفال والحمى الشوكية للتأكد من سلامة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية لمن لديه اعرض او يحتاج الى رعاية صحية خاصة كما سخرت المراكز الطبية فرق تفتيش صحي داخل الطائرات للتأكد من اصطحاب الطائرات شهادات تثبت رش الطائرة بالمبيدات الحشرية الصحية القادمة من الدول الموبوءة لعدم انتقال اي مرض داخل الأراضي السعودية.