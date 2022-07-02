لا عروض رسمية للحلاق من أندية خليجية

محمد بن مسعود - الدمام - نفى وكيل اللاعبين محمود أبو إدريس وجود عروض خارجية للاعب السوري محمد الحلاق، سواء من أندية كويتية أو خليجية، مؤكدًا أنه بصفته وكيلاً للاعب ينفي أي تواصل معه أو مع اللاعب المرتبط بعقد مع نادي المنامة. وجاء نفي وكيل اللاعب لبرنامج الديربي في قناة ATV الكويتية، على خلفية خبر وجود رغبة من نادي القادسية الكويتي في ضم اللاعب.

وأكد وكيل اللاعب أبو إدريس أن اللاعب مستمر مع نادي المنامة هذا الموسم، وفي حال وجود عروض رسمية أو رغبة من أندية ثانية فإنّ عليها أن تتواصل مع إدارة نادي المنامة، والتي يمكن أن تقرّر مصيره سواء بالموافقة أو الرفض.

ويُعد الحلاق من اللاعبين المحترفين المتميزين في دوري ناصر بن حمد الممتاز، وقدم مستويات فنية رائعة ومميزة أشاد بها جميع المتابعين، وكان له تأثير كبير في النتائج التي حققها المنامة ووضعته من ضمن الفرق المنافسة على الألقاب المحلية، واعتمد عليه المدرب السوري هيثم جطل في تشكيلته نظرًا للأدوار التي قدمها على المستطيل الأخضر، سواء في مراكز الهجوم أو وسط الملعب.