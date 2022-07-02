الأهلي المتحد والسلام ينفردان بالصدارة… وتعادل لحامل اللقب «تمكين»

محمد بن مسعود - الدمام - تقام اليوم ثلاث مواجهات في الجولة الثالثة من بطولة دوري البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم للصالات 2022، التي تقام منافساتها على صالة نادي النجمة بالجفير بمشاركة ستة فرق.

إذ يلعب في المباراة الأولى فريق بنك البحرين والكويت وفريق شركة الخدمات المالية العربية في الساعة الثامنة مساء، يليها مباشرة لقاء يجمع بين بنك البحرين الوطني وبنك السلام في الساعة التاسعة مساء، وتختتم مواجهات الليلة بلقاء مهم يجمع حامل اللقب فريق تمكين مع المتصدر فريق بنك الأهلي المتحد في الساعة العاشرة مساء.

إذ فاز في المباراة الأولى بنك السلام على منافسه بنك البحرين والكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الفائز محمود عبدالجليل هدفين وزميله علي صالح هدف، بينما أحرز هدف البحرين والكويت لاعبه علي العلواني. وقد نال لاعب فريق بنك السلام محمود عبدالجليل جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المواجهة الثانية حقق بنك الأهلي المتحد فوزه الثاني على التوالي بعد تفوقه على منافسه فريق شركة الخدمات المالية العربية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز أهداف الفائز كل من عبدالله مهدي ومحمد السندي ومحمد عبدالله(حنتوش)، بينما أحرز أهداف الخاسر كل من محمد كازروني وعبدالله مهدي خطأ في مرمى فريقه. وقد حصل لاعب الأهلي المتحد أحمد عبدالجليل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المواجهة الأخيرة، وقع حامل اللقب تمكين في فخ التعادل أمام منافسه فريق بنك البحرين الوطني بثلاثة أهداف لكل منهما، إذ أحرز أهداف تمكين كل من صالح السنجار هدفين وزميله يوسف البستكي هدف، بينما أحرز أهداف البحرين الوطني كل من عمار ميحد هدفين وجاسم التتان هدف.