رئيس اتحاد اليد يشيد بفريق نادي النجمة في البطولة الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي بالصورة التي ظهر عليها فريق نادي النجمة في بطولة الأندية الآسيوية الرابعة والعشرين التي أقيمت في مدينة حيدر آباد الهندية، وحقق فيها الفريق المركز الثاني على آسيا بعد خسارته المباراة النهائية أمام الكويت الكويتي.
وقال إسحاقي: «إن المستويات المتميزة التي قدمها النجمة في البطولة تؤكد مجددا القيمة التنافسية العالية لكرة اليد البحرينية على المستوى الآسيوي للأندية أو المنتخبات، وفي هذه البطولة شاهدنا ثبات الأداء الفني للنجمة في جميع المباريات وجدارة الفريق في الوصول للمباراة النهائية بعدما ما كان مرشحا قويا للفوز بالمركز الأول والتفوق على أقوى الفرق الآسيوية التي تضم في صفوفها لاعبين عالميين، ولكن رغم خسارة المباراة النهائية فقد كسب النجمة الاحترام الكبير من قبل المتابعين لمشواره في هذه البطولة«إ».
وأضاف: «لا بد أن نثني أيضا على الجهود المضنية لمجلس إدارة نادي النجمة برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، وننوه بالدور الرئيس للجهازين الفني والإداري، ومن خلفهم اللاعبون الذين أدوا ما عليهم وبذلوا ما في وسعهم لتحقيق إنجاز جديد للبحرين ولكرة اليد».
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