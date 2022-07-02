المراغي مدربًا ليد توبلي والإعداد يبدأ اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - حسم نادي توبلي هوية الجهاز الفني للفريق الأول والشباب لكرة اليد بالنادي رسميًا، وذلك بالتعاقد مع المدرب الوطني محمد المراغي لقيادة الفريق في الموسم الرياضي القادم 2022/‏2023، وسط تطلعات كبيرة يعقدها مجلس إدارة النادي برئاسة مكي أمان في احتلال مركز متقدم في سلم الترتيب وعكس الصورة التي ظهر بها الفريق في المواسم الأخيرة التي لم يظهر فيها الفريق بالصورة المتوقعه منه.

ويأتي التعاقد مع المراغي بهدف إعادة بناء فريق جديد قادر على المنافسة على مركز متقدم في الترتيب العام للمسابقة، خصوصًا في ظل الخبرة الواسعة التي يمتلكها المراغي من خلال عمله في عديد الأندية المحلية والخارجية، بالإضافة إلى عمله مع المنتخبات الوطنية، إذ يقود حاليًا المنتخب الوطني للناشئين الذي يستعد لخوض غمار بطولة آسيا المقرر إقامتها في البحرين خلال شهر أغسطس القادم والمؤهلة لبطولة العالم القادم.

وكانت آخر محطات المراغي التدريبية على مستوى الأندية قيادته لنادي الشباب في المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ نجح في الحصول على المركز الثاني في أول موسم له مع الفريق، في حين احتل المركز الثالث في الترتيب العام لدوري خالد بن حمد في الموسم الماضي.

وسيكون المدرب الشاب سيد مجيد الموسوي مساعدًا للمراغي في قيادته ليد التوبلي، بينما سيواصل فؤاد أحمد عمله إداريًا للفريق.

وسيبدأ الفريق إعداده العام للموسم القادم اليوم الأحد بقيادة المراغي، إذ سيكون الإعداد لمدة شهرين من أجل رفع المستوى اللياقي والفني للاعبين، والوصول إلى الجهوزية الكاملة قبل انطلاقة الموسم، خصوصًا في ظل التغيرات التي أجرتها لجنة المسابقات على نظام الدوري في هذا الموسم.

وعلى صعيد الفئات العمرية، فقد تعاقد توبلي مع المدرب علي أحمد سويد لقيادة فريق الأشبال، بينما سيقود المدرب عبدالمنعم جاسم فريق الناشئين، والمدرب جاسم رمضان للتجمع والمهرجان والاكاديمية.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي توبلي مكي أمان بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والى الرئيس التنفيذي للهئية العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر، وإلى وزير الشباب والرياضة أيمن المؤيد، على الاهتمام الكبير بالرياضة والنظام الجديد للعقود التي تضمن حقوق الجميع.