رئيس اتحاد السلة يشيد بالفوز على سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالفوز الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره السوري بنتيجة 76-67 في النافذة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2023، مهنئًا جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري والجماهير السلاوية البحرينية بهذا الفوز.

وأضاف العلوي: «قدم منتخبنا في هذه المباراة أداءً مميزًا منذ البداية حتى النهاية وأثبت أننا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، والدليل على ذلك التقدم بالنتيجة منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، دون التأثر بالحضور الجماهيري الكبير من الجانب السوري، وكل اللاعبين كانوا نجومًا ورفعوا اسم البحرين في هذه التصفيات المونديالية».

وأشاد العلوي بالروح العالية التي كان عليها المنتخب والتي كانت من أهم الأسباب وراء هذا الفوز، بالإضافة للالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية، مؤكدًا ان الاتحاد كان وما زال يقف خلف منتخباتنا الوطنية كافة في جميع المحافل الخارجية، وأشار إلى أن المشاركة في تصفيات كأس العالم الحالية هي بحد ذاتها علامة مضيئة لمنتخبنا الوطني.