نادٍ جديد يقتحم صفقة باولو ديبالا

محمد بن مسعود - الدمام - انضم ناد جديد إلى مفاوضات التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا المهاجم السابق ليوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتهى عقد ديبالا مع السيدة العجوز في 30 يونيو المنصرم، ويبحث اللاعب الآن عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.

ووفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن نادي مونزا، المملوك لسيلفيو برلسكوني الرئيس التاريخي لميلان، اقتحم مفاوضات التعاقد مع ديبالا هذا الصيف.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن برلسكوني تحدث مع خورخي أنطون وكيل ديبالا، أمس االأول الجمعة، لإبلاغه بأن مونزا مستعد لحسم الصفقة المجانية.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت أيضا مونزا بضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة.

وأكد «فوتبول إيطاليا» أن برلسكوني يحلم بالجمع بين ديبالا وإيكاردي في هجوم مونزا خلال الموسم المقبل.

واقتحم ميلان مفاوضات التعاقد مع ديبالا، مستغلا حالة الجمود في التفاوض بين اللاعب وإنتر ميلان.