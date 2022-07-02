رسميًا.. ميلان يمدّد عقد حارسه

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ميلان الإيطالي، أمس السبت، تمديد عقد أحد حراس مرماه حتى صيف العالم المقبل (2023).

ويتعلق الأمر بالحارس البديل أنطونيو ميرانتي الذي انضم إلى الروسونيري في الموسم الماضي عبر صفقة مجانية حتى 30 يونيو المنصرم، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد العقد لموسم آخر.

وقال ميلان، في بيان رسمي، إنه فعل بند التمديد في عقد أنطونيو ميرانتي حتى 30 يونيو 2023.

ولجأ ميلان إلى شراء ميرانتي عقب تعرض الحارس الأساسي مايك ماينان لإصابة في اليد، وخضوعه لجراحة تطلبت غيابه عن المباريات لمدة 3 أشهر.

وكان النادي اللومباردي قد أعلن، أمس، شراء عقد أليساندرو فلورينزي من روما.

كما خضع ديفوك أوريجي للكشف الطبي في الروسونيري، وبات على أعتاب الانضمام رسميًا للفريق.