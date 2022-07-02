محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬إليكساندر‭ ‬‭ ‬لوكاشينكـو‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭. ‬‭ ‬ كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬رومان‭ ‬غولوفتشينكو‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬بيلاروسيا‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.