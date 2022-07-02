12منصة لشحن السيارات الكهربائية في المدينة

وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة عقداً استثماريا لإنشاء وتشغيل 12 منصة شحن للسيارات الكهربائية في "المرحلة الأولى" مع مجموعة الشريف القابضة، وذلك في عدد من المواقع الحيوية والطرق المحورية في المدينة المنورة.

ووقع العقد من جانب الأمانة أمين المنطقة فهد البليهشي، ومن جانب شركة الشريف إكس لحلول شحن المركبات الكهربائية، إحدى شركات المجموعة، الرئيس التنفيذي أحمد سندي.

وتعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية وتهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية، التي تمكنهم من شحن سياراتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات، فضلا عن دعم برامج الاستدامة البيئية، والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة، وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، ومن المقرر أن توفر الخدمة من خلال منصات الشحن الجديدة مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن السريع والمتوسط (AC-DC)، من خلال قوابس إمداد للطاقة بقوة تتراوح بين (22-200) كيلو واط، بنموذج مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة، إلى جانب بناء نماذج مميزة لمنصات الشحن بهوية بصرية تنسجم مع توجهات الأمانة في تحسين المشهد الحضري على مستوى المدينة المنورة.

ويأتي هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تعتزم الأمانة طرحها للقطاع الخاص في ظل السعي المتواصل لإطلاق أنشطة جديدة في السوق المحلي، وتمكين الشركات ورجال الأعمال من اقتناص الفرص الجديدة التي تسهم في دفع منظومة التنمية والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى استقطاب مشاريع جديدة تحقق الأثر الإيجابي لسكان المنطقة في مختلف النواحي البيئة والاقتصادية والاجتماعية في ظل التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة والدفع باتجاه تطوير الصناعات المرتبطة بهذا النوع من السيارات ذات الطاقة النظيفة على المستوى الوطني.