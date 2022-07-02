شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة لضيوف الرحمن.. 12 فرقة كشفية لتوجيه وإدارة الحشود وتوزيع الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك كشافة وزارة التعليم ممثلة في مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بـ 12 فرقة كشفية (كشافون وفتيات) تعمل في 5 مسارات مختلفة يمثل التعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف المسار الأول حيث تقوم فرق الكشافة بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والسطح والمساهمة في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني.

أما المسار الثاني فهو العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود والمساهمة في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه.

وتوزيع المياه على ضيوف بيت الله الحرام هو المسار الثالث حيث تعمل كشافة وزارة التعليم على توزيع 8000 عبوة ماء يومياً أمام مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن.

وتعمل الكشافة من خلال المسار الرابع على توزيع 1500 وجبة جافة يومياً بعد صلاة الفجر أمام مركز بادر مع هدايا عينية بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية، ويسمى المسار الخامس بعنوان "احمِ قدميك" ويعمل الكشافون على توزيع الأحذية في خارج ساحات الحرم المكي الشريف بعد صلاة الظهر.